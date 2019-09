Nuova edizione per il Palio dell'amicizia tra San Marino e Arbe

Sono ormai 24 anni che San Marino e la città di Arbe organizzano il palio tra la Federazione Balestrieri Sammarinesi e l'associazione croata. L'ennesima occasione per rinsaldare il gemellaggio nato nel '68 tra le due città, luoghi di nascita e morte proprio di Santo Marino.

Alla Cava dei Balestrieri i quattordici tiratori biancazzurri hanno nettamente battuto gli avversari, con Elio Pari che ha conquistato il gradino più alto del podio, premiato dal segretario di stato Augusto Michelotti. Dietro a Pari si sono piazzati Emanuele Mularoni e Sergio Valentini, per un podio tutto a tinte biancazzurre.

Uno spettacolo altrettanto bello è stato offerto dal gruppo di musici e sbandieratori, che hanno permesso a partecipanti e spettatori di immergersi in un'atmosfera lontana nel tempo, ma sempre molto affascinante.

Ma la festa per i sammarinesi non si è conclusa qui: al termine della manifestazione alcuni esponenti della federazione sono stati ricevuti dai Capitani Reggenti che si sono complimentati per i risultati ottenuti nel torneo nazionale della balestra dello scorso 6 luglio. Ospite d'onore è stato Roberto Ridolfi, che ha conquistato il titolo di Re della Balestra, cioè quello di campione italiano che porterà con orgoglio fino al prossimo anno.

Un plauso anche a Mirco Battazza che ha conquistato il secondo posto nel campionato individuale, cosi come la selezione sammarinese nel campionato a squadre. Una serie di successi che confermano la fama e il prestigio di San Marino nella balestra, dando anche lustro alla Repubblica e alle sue eccellenze.