Olimpus protagonista ai Campionati Provinciali

A Santarcangelo si sono svolti i Campionati provinciali CDS ragazzi/cadetti, i giovani atleti dell’Olimpus hanno gareggiato ottenendo diversi podi. Nei 1000m ragazzi vittoria per Marvin Ronald Gatti 3:32.4, nel peso ragazzi secondo posto per Denis Moroni 10.94, nella staffetta 4x100 ragazzi vittoria per Olimpus con Gatti, Maroncelli, Fabbri, Moroni 58.2, nei 60Hs ragazze terzo posto per Lea Biordi 11.1. Buona la prova anche di Martina Galvani, Vittoria Rinaldi e Gemma Semprini. Nel peso Ragazze 3° Annalisa Martelli 7.87, staffetta 4x100 ragazze secondo gradino del podio per Olimpus con Galvani-Semprini-Biordi- Martelli 1:00.2.

Nei 1200 siepi cadetti Cristian Raschi 4:38.1, nei 300hs cadetti Federico De Gregorio 49.3, Alex Capanni 50.1 e Mathias Bozzo 51.1. Tanti gli atleti nel salto in lungo: Federico De Gregorio 4.90, Alex Capanni 4.76, Roberto De Luca 4.69, William Venturini 4.60 e Marcello Di Cristofero 4.50.

Nella staffetta 4x100 cadetti secondo posto per Olimpus con Venturini-Di Cristoforo-De Luca-Bozzo 48.7, nei 300 Hs cadette terzo posto per Greta San Martini 50.6. Buone prove anche per Elena Gasperoni, Anita Selva e Maria Elisa Gasperoni. Nel salto in alto in alto Giulia Agostini 1.15, Zoe Koye’ 1.15 e Maria Elisa Gasperoni 1.15.