Terminato a Kisakallio in Finlandia, l’Open Internazionale che il pongista sammarinese Mattias Mongiusti difficilmente dimenticherà visto che è stato un grandissimo protagonista. Dopo la finale nella gara under 21, Mongiusti è arrivato in semifinale nella gara seniores dove ha perso lo spareggio per il terzo posto contro il danese Samuolis per 3 a 1. Sedicesimo posto per Federico Giardi.