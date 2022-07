Oregon 2022: storico risultato di Sansovini nei 100 metri, il Titano si ferma al secondo turno

Bel risultato di Francesco Sansovini ai mondiali di atletica in Oregon. Il velocista sammarinese è riuscito a superare il turno di qualificazione, è la prima volta per un atleta del Titano. Nei 100 metri Sansovini si era qualificato al secondo turno con il tempo di 10''67. Il portacolori biancoazzurro è poi tornano in pista per le batterie chiudendo ottavo con 10''71. Un tempo che non è bastato per raggiungere la semifinale in programma domenica, alla quale si è qualificato il campione olimpico in carica Marcell Jacobs, che pur soffrendo passa con il tempo di 10''04.