Padel: Cristina Baciocchi e William Forcellini vincono a Valencia

Cristina Baciocchi e William Forcellini si sono aggiudicati la vittoria nel doppio misto alle finali del Madison International Padel Experience, torneo internazionale che ha toccato 36 città europee, tra cui San Marino. Le finali si sono disputate a Valencia.

Dopo aver vinto il proprio girone, battendo Dublino e Vigo, la coppia sammarinese si è imposta in semifinale contro gli spagnoli di Badajoz 7-6, 7-6 ed in finale contro la coppia di Palma di Maiorca con il risultato di 6-1, 4-6, 10-3. Alla finale del doppio maschile si era qualificato anche Davide Bertuccini che, però, non è potuto scendere in campo a causa del ritiro del compagno di squadra, il riccionese Matteo Bartolini.

Ottime premesse per il padel biancazzurro che nel 2024 sarà impegnato con il team maschile ai Campionati Europei che si terranno a fine luglio a Cagliari, mentre con il team misto parteciperà ad un torneo riservato ai Piccoli Stati che si svolgerà a fine agosto in Lussemburgo.