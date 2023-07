Parma e San Marino si giocano il primato del girone nella Poule Scudetto

Al via la quarta giornata di ritorno della Poule Scudetto di baseball. E' un vero e proprio scontro diretto quello che vedrà contrapposti i campioni d'Italia di San Marino e Parma. Al momento San Marino è in testa al girone con 15 vittorie e 6 sconfitte in 21 partite, gli emiliani sono secondi con un record di 14-6 e una partita ancora da recuperare contro Grosseto. Alle 20.30 si gioca gara1, domani in programma gara2 e gara3 rispettivamente alle 16 e alle 20.30 sempre a Parma.