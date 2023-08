Perilli, Berti e Mancini a caccia delle Carte Olimpiche: il via al Trap

Parigi e Baku distano oltre 4500km, ma nel Tiro a Volo sono vicine più che mai. Perché la strada per le Olimpiadi 2024 nella capitale transalpina passa dal Mondiale in quella dell'Azerbaijan. Ed è un momento fondamentale per i 3 tiratori biancazzurri impegnati: Alessandra Perilli nel Trap femminile, Gian Marco Berti e Manuel Mancini in quello maschile. Da mercoledì mattina il via con i primi 75 piattelli, giovedì gli ultimi 50 prima delle due finali in programma nel tardo pomeriggio. L'ultimo atto – ripristinato a 6 come ai vecchi tempi, e non più con le semifinali ad eliminazione – è l'obiettivo principale per i sammarinesi agli ordini, come sempre, del CT Luca Di Mari. Perilli, dopo le due medaglie di Tokyo, vuole continuare a stupire. Berti torna a Baku, dove nel 2016 aveva vinto una tappa di Coppa del Mondo. Mancini, dopo un periodo di inattività, arriva in Azerbaijan per far la voce grossa e – perché no – trovare una storica carta olimpica. Sono 4 quelle in palio e, considerando che diversi tiratori l'hanno già conquistata, potrebbe anche bastare un buon piazzamento.