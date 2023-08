Perilli in finale mondiale a Baku

Una straordinaria Alessandra Perilli centra la finale ai Mondiali di Tiro a Volo a Baku, in Azerbaijan, chiudendo al primo posto le qualificazioni. Ultimi 50 piattelli perfetti per la tiratrice sammarinese, bronzo a Tokyo 2020, che con un doppio 25 balza in testa alla classifica con 122 piattelli colpiti sui 125 e vola all'ultimo atto del Trap femminile, in programma oggi pomeriggio alle 17 di Baku (le 15 a San Marino).

Niente da fare invece in campo maschile dove Gian Marco Berti chiude con 119/125 e manca l'accesso alla finalissima, così come Manuel Mancini che ne colpisce 118 con un 25 nell'ultima serie.