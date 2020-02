Perilli, subito un argento in Qatar

Arriva subito un grande risultato per Alessandra Perilli del Gran Prix del Qatar, gara che apre la stagione 2020 di Tiro a Volo. Dopo essersi qualificata per la finale per terza con 112 piattelli, la Perilli ha chiuso al secondo posto dietro la spagnola Fatima Galvez e davanti all'italiana Giulia Grassia.Si tratta di un risultato eccellente, ottenuto in condizioni di vento forte che ha disturbato l'ultima parte della gara.

Subito dopo è scattato il Trap Uomini con Gian Marco Berti fuori dalla finale.