Pesca: Lino Giardi consolida il primo posto

Terza prova del Campionato Sammarinese Master Over 55 e Veterani. Al Lago di Faetano, nel fine settimana, si sono affrontati 16 concorrenti, suddivisi in due settori. Nel settore A la vittoria è andata a Lino Giardi, mentre Marino Mularoni si è imposto nel settore B. Con questa vittoria Giardi consolida il primo posto nella classifica generale in vista della prova decisiva di martedì 28 luglio. Nel weekend si è’ svolta anche la seconda prova del Campionato Under 12, che ha visto imporsi ancora Davide Bucci, sempre più al comando della classifica generale, davanti a Loris Casadei e Alessandro Cesari. Giovedì, al Lago di Faetano, andrà in scena la terza prova.