Al lago piccolo del centro Sportivo Lago Pascoli di Rimini si è disputata la seconda prova del Campionato Sammarinese valido per la selezione della squadra Nazionale, categoria “Veterani”. La vittoria nel settore A è stata conquistata da Oscar Grandoni davanti a Lino Giardi e Marino Gasperoni. Nel settore Settore B, successo di Elio Pelliccioni, secondo posto per Renzo Francioni e terzo per Luciano Valentini.