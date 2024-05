Petanque. Una coppia di Modena strappa il successo in Borgo

E’ un sport adatto a qualsiasi età ed è, a livello mondiale, la specialità più praticata in assoluto. A differenza delle altre due specialità, Volo e Raffa, il giocatore di Petanque deve svolgere il proprio gioco con i piedi fermi posizionati in un cerchio di diametro tra i 35 e 50 centimetri, e il pallino deve essere lanciato ad una distanza compresa tra i 6 e i 10 metri.

Le bocce sono metalliche e si gioca su ogni tipo di terreno. Le dimensioni del campo a livello internazionale e nazionale devono essere come minimo di 4 metri di larghezza e 15 di lunghezza. Il gioco consiste nell'accostare ”il più vicino possibile le bocce al pallino, o nel “bocciare” quelle avversarie o il pallino.

Una premessa doverosa per far capire l'entità della Gara Internazionale a coppie che si è tenuta all'esterno del Bocciodromo di Borgo Maggiore con il 22° Trofeo Titano organizzato dalla Federazione Sammarinese Sport Bocce in collaborazione con la Società Libertas. A darsi battaglia società partecipanti provenienti da Italia, Svizzera, Francia e San Marino.

Ventisette le coppie partecipanti. Successo per la Società Morane di Modena con la coppia Zanassi-Schiavone davanti alla coppia della società Caragliese di Cuneo, Marro-Musso. La Gara B ha visto un derby tutto sammarinese con atleti appartenenti alla Società Libertas. Punto a punto e grande equilibrio, il punteggio di 13-12 ha premiato la coppia Chiaruzzi-Albani Corrado su quella composta da Carli- Albani Guerrino. L'appuntamento è per il prossimo anno.