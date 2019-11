Prima vittoria in serie B della San Marino Academy. Contro il Ravenna finisce 1-0

Decide Yesica Menin La quarta giornata porta bene alla San Marino Academy che conquista la prima storica vittoria in serie B. A farne le spese il Ravenna che si arrende al termine di un derby combattuto, che entrambe vogliono vincere per scrollarsi di dosso il peso di dover cancellare quanto prima lo zero dalla casella delle partite vinte.

Su un campo reso insidioso dalla pioggia, le due squadre si affrontano a viso aperto. Dopo appena un minuto Razzolini ha sui piedi un invitante pallone ma lo spreca. Rispondono le biancazzurre al 5' con Baldini che allarga per Barbieri, la quale controlla la sfera e scarica un gran diagonale che Copetti respinge. Si passa da una parte all'altra del campo. Un minuto dopo Picchi mette al centro per Razzolini che conclude a colpo sicuro. Palla fuori di un soffio. Poi diventa protagonista la pioggia che cade copiosa sul campo di Castiglione di Ravenna.

Si passa così al secondo tempo. Il minuto chiave del match è il 57. Punizione da trequarti campo che Principi scodella in area, la palla arriva a Barbieri che la difende poi la serve a Menin che trafigge Copetti segnando il gol che decide il derby. Il Ravenna prova subito a raddrizzarla ma è la squadra di Conte ad avere il match ball ad una quarto d'ora dalla fine con Baldini che si presenta davanti al portiere che devia la conclusione in angolo. Nei minuti finali la San Marino Academy alza un muro a protezione della porta difesa da Ciccioli, che compie una vera prodezza deviando in angolo il bolide di Barbaresi diretto sotto la traversa. La San Marino Academy stringe i denti ed al fischio finale può festeggiare il primo storico successo in serie B contro un Ravenna costretto ancora a rimandare l'appuntamento con la prima vittoria in campionato.