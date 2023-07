Ranking Series: Myles Amine Mularoni vince in Ungheria

Myles Amine Mularoni si prende la rivincita. Il lottatore sammarinese batte il greco Dauren Kurugliev, che tre mesi fa aveva avuto ragione dell'atleta biancoazzurro nella finale dell'Europeo di Zagabria. Una bella vittoria per 3-2 nella categoria -86 kg. Avanti 1-0, Myles è stato recuperato per poi trovare un'azione da due punti, decisivi sul risultato finale. In Ungheria, il lottatore sammarinese vince l'ultimo evento stagionale della Ranking Series.

Un test importante in vista dei campionati del Mondo in programma a Belgrado dal 16 al 24 settembre. Il torneo ungherese serviva anche per definire la classifica finale delle varie categorie in chiusura di stagione. Il ranking aggiornato decreterà le prime otto teste di serie ai mondiali di Belgrado. Myles Amine Mularoni ha confermato un ottimo stato di forma, conquistando la medaglia d'oro contro il campione d'Europa in carica.