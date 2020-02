Rugby: San Marino batte Gorizia 24-8

Bella vittoria per il San Marino Rugby che supera nel recupero della quarta giornata del campionato UISP girone B il Gorizia per 24-8. Un prova di carattere dei Titani che così riescono a conquistare il primo successo stagionale grazie alle mete di Borroni, Piscaglia, Leonelli e Masi, alle quali si sono aggiunte le trasformazioni di Maiani. Dopo un primo tempo equilibrato chiuso sul 12-8 per i padroni di casa, i biancoazzurri sono riusciti a incrementare il vantaggio nella ripresa. Una bella vittoria che ha portato 4 punti in classifica più uno di bonus per le quattro mete realizzate.