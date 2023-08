Running: San Marino al 35º Challenge Stellina

C’era anche San Marino alla 35ª edizione del Challenge Stellina, manifestazione internazionale di corsa in montagna nata nel 1989 e che si svolge sui sentieri partigiani della Val di Susa. A rappresentare i colori biancazzurri sono stati Marco Francioni, Roberto Pazzaglia e Davide Venerucci nella gara maschile, Valentina Venerucci e Chiara Guiducci in quella femminile. Oltre a San Marino erano presenti anche Italia, Francia, Gran Bretagna, Canada, USA, Slovenia e Kenya.

Il percorso, modificato a causa delle condizioni meteorologiche avverse, prevedeva 6.5km in pendenza con oltre 800 metri di dislivello. Nella gara maschile Francioni ha chiuso al 29º posto, Pazzaglia 48º e Venerucci 52º su circa 80 partecipanti. In quella femminile 24ª posizione per Venerucci, 34ª per Guiducci.