Sabato la Comics Run nel centro storico, coi fan del fumetto pronti a seguire le orme di Lupin III

San Marino Comics Run

Se il ladro più famoso del mondo ha scelto San Marino come sede del suo matrimonio, non ci sono dubbi che il fascino del centro storico della Repubblica sia riconosciuto in tutto il mondo. E sabato il Titano renderà omaggio per il quarto anno consecutivo a Lupin III, con la gara podistica organizzata dall'Associazione San Marino Comics e dalla Track&Field. Sarà uno dei momenti clou della fiera che animerà San Marino tra il 23 e il 25 agosto, un evento che sta prendendo sempre più spazio a livello italiano ed europeo, e che vedrà San Marino invasa dai personaggi dei fumetti, tra cui non potrà mancare ovviamente il furfante nato dalla penna di Monkey Punch. Merito di questo successo va anche alla corsa che coinvolge un grande numero di curiosi, come ricorda il presidente della Track&Field Samuele Guiducci.

Previsti due tipi di corse, una competitiva e una non competitiva rivolte entrambe a chi vuole ammirare San Marino e conoscere quindi la repubblica più antica del mondo e patrimonio Unesco, esattamente come fecero anni fa gli autori della serie animata di Lupin che, dopo aver visto la bellezza del centro storico, non ebbero dubbi a far iniziare la nuova serie proprio sul Titano. Organizzata quest'anno anche una gara giovanile, che anticiperà la competizione vera e propria. Appuntamento sabato 24 maggio alle 19.15 in Piazza della Libertà dove chissà che, dopo 52 anni, qualcuno non riesca finalmente ad acciuffare Lupin.