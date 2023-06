San Marino alla International Rythmic Gymnastics Tournament Confsport

La Federazione Sammarinese Ginnastica ha preso parte al “XV International Rhytmic Gymnastics Tournament Confsport“ che si è svolto al ”Pala Nino Pizza” di Pesaro. A rappresentare la Federazione biancazzurra una delegazione composta dai giudici Monica Leardini e Federica Protti, dai tecnici Lucia Castiglioni, Serena Sergiani, che ha accompagnato in pedana le atlete federali, alcune delle quali alla loro prima esperienza di competizione internazionale. Nella categoria Pre-Junor B, all’ esordio di gara internazionale e misurandosi con 26 ginnaste di nazionalità diverse sono scese in pedana Gaia Corbelli che, dopo una gara condotta con un po' di emozione, conclude con un 14° posto alla palla e 25° posto al cerchio e Lucia Frisoni, precisa ed espressiva e con l’esecuzione al cerchio ha conquistato il quarto posto in classifica e il quinto posto con la palla. Lucia ha condotto una bella gara, sfiorando per pochi centesimi di differenza il podio nelle due specialità. Julia Marani, la più piccola fra le atlete federali, in categoria Children B ha guadagnato un primo e secondo posto al corpo libero e palla nel suo esordio in gara internazionale. La veterana Matilde Tamagnini, categoria Senior A, precisa e determinata come sempre, ha conquistato due secondi posti al cerchio e alle clavette. Altri podi arrivano con Emma Fratti, prima alla palla e seconda nel cerchio nella categoria Pre-Junior A. Sara Ceccoliha riportato un 6° posto alla palla e 13° al cerchio, mentre Ludovica Lonfernini, alla prima esperienza in una competizione internazionale, un 16° posto al cerchio e 17° alla palla. Infine, nella categoria Junior A, è salita sul gradino più alto del podio Gioia Casali al cerchio e al terzo gradino alle clavette con due esercizi eseguiti con precisione e grinta. Buona prestazione anche per Gloria Ambrogiani, che si è classificata al 3° posto al cerchio e 7° alle clavette. Giorgia Mini, al suo primo Torneo Internazionale, chiude la gara al 6° posto alla palla e 9° posto alle clavette.