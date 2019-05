San Marino Calcio al capolinea?

Questa mattina il presidente del San Marino Calcio Luca Mancini e il direttore generale Marusia Giannini sono stati ricevuti in udienza privata dagli Eccellentissimi Capitani Reggenti, Nicola Selva e Michele Muratori. L'incontro, si legge in una nota ufficiale, e' stato l'occasione per esporre ai Capi di Stato i problemi della società biancoazzurra. I vertici del club hanno consegnato virtualmente le chiavi del San Marino Calcio nelle mani dei Capitani Reggenti, sottolineando come i prossimi 15 giorni saranno determinanti per le sorti della squadra, per evitare la fine alla storia della società biancoazzurra.