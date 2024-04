San Marino celebra il centenario dell'Associazione Internazionale Stampa Sportiva

Il saluto del Segretario di Stato per lo Sport Teodoro Lonfernini ha aperto l'udienza a Palazzo Pubblico e le celebrazioni per il centenario dell'Associazione Internazionale Stampa Sportiva, fondata nel 1924 con il primo congresso a Parigi.

Da Parigi a Parigi, 100 anni dopo le Olimpiadi tornano all'ombra della Tour Eiffel e anche San Marino ha voluto celebrare l'importante ricorrenza grazie anche all'iniziativa di Poste San Marino che ha emesso un francobollo, da 2 euro e 45 centesimi in foglietti da 12, che riporta il logo speciale delle celebrazioni e presentato ai Capi di Stato della Repubblica di San Marino Alessandro Rossi e Milena Gasperoni, dal Direttore Generale delle Poste San Marino Gian Luca Amici. Ospite il Presidente dell'Associazione Internazionale Stampa Sportiva Gianni Merlo.

Annullo speciale anche per celebrare i 40 anni dell'Associazione Sammarinese Stampa Sportiva che riunisce i giornalisti sportivi della Repubblica di San Marino rappresentati dal Presidente Elia Gorini e dal Presidente Onorario Piero Arcide. La Reggenza nel suo discorso - ha ricordato - come lo Sport debba essere strumento di pace; un linguaggio che permetta di avvicinare ed essere comprensibile per tutti i popoli, oltre che essere strumento per abbattere ogni barriera.