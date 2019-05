San Marino in campo contro Bologna davanti ai Capi di Stato

Si apre questa sera alle 19.30 con la sfida tra San Marino e Castenaso, la quinta giornata del campionato di serie A di baseball. La squadra di Mario Chiarini torna a Serravalle dopo quasi un mese, dopo la vittoria al tie-break con il Parma per 4-3 per affrontare il Castenaso dell'ex Manager Marco Nanni. Un avversario tutt'altro che semplice da superare, a dispetto di un inizio di stagione che recita una sola vittoria e cinque sconfitte per la compagine bolognese. Alla partita saranno presenti anche i capitani Reggenti, Nicola Selva e Michele Muratori ed il Segretario di Stato allo Sport, Marco Podeschi.