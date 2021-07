San Marino: inaugurato il nuovo campo da Golf

In una delle zone più belle e panoramiche della Repubblica di San Marino, la Federazione Sammarinese Golf ha inaugurato il nuovo campo da Pitch & Putt con 9 buche. La nuova struttura è stata realizzata su una superfice di 5 ettari, in località Ca’ Montanaro. Un impianto caratterizzato per la sostenibilità: per consentire l’irrigazione ai 650 metri quadri di green è stato infatti realizzato un lago collinare artificiale, con controllo della stabilità annua attraverso dei sensori che rilevano il movimento del terreno. Si è inoltre deciso di adottare una politica “verde”, con l’utilizzo di prodotti non chimici. Dopo il tradizionale taglio del nastro, subito in campo per una gara che ha visto impegnati 50 ragazzi, Under 18. Il segretario di Stato allo Sport Teodoro Lonfernini ha espresso soddisfazione per l'inaugurazione del primo campo da golf in Repubblica: "Questa infrastruttura va ad arricchire l’offerta sportiva nel nostro territorio - ha dichiarato Lonfernini - Il movimento del golf sta crescendo, lo testimonia la presenza dei tanti giovani che si stanno avvicinando alla pratica di questa disciplina".