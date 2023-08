San Marino Open: Goffin avanti al 3º set

David Goffin vola ai quarti di finale del San Marino Open. L’ex numero 7 al mondo “vendica” la sconfitta di Verona contro l’ucraino Sachko e lo batte in 3 set, 6-7 6-2 6-2 per il belga. Che ai quarti troverà il bosniaco Fatic, vincente in due set contro il francese Jacquet proveniente dalle qualificazioni.

L’altro quarto di finale vedrà contrapposti l’argentino Federico Delbonis - vincente in 3 set contro Gianessi - e lo spagnolo Jaume Munar, n.2 del seeding e capace di superare con un agevole 6-1 6-2 il connazionale Sánchez Izquierdo.