Gli Internazionali di Tennis entrano nel vivo con la prima giornata del tabellone principale. Poco prima, invece, spazio all'ultimo turno di qualificazione con i romagnoli Mazza e Forti protagonisti e alla caccia del pass per il main draw. Nel pomeriggio tutta l'attenzione rivolta al derby italiano tra Marco Cecchinato, testa di serie numero 1 del seeding, e l'eterno Paolo Lorenzi: match che inizierà non prima delle 19.