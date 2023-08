San Marino Open: Pellegrino-Munar è la terza finale tra Italia e Spagna

Una finalissima Italia-Spagna al San Marino Open non è novità assoluta. Era già successo nel 2003 con la vittoria di Alessio Di Mauro contro David Sanchez, era ricapitato nel 2007 con il secondo titolo conquistato da Potito Starace contro Albert Montanes. Sedici anni più tardi la storia si ripete: la 30^ edizione degli Internazionali di Tennis sul Titano andrà ad uno tra Andrea Pellegrino e Jaume Munar. Per il momento è 2-0 Italia, anche se questa volta i favori del pronostico pendono dalla parte spagnola con il maiorchino n.2 del seeding.

E' una finale però, ed è tutta da giocare. Pellegrino l'ha ottenuta approfittando del ritiro di Nerman Fatic: il 29enne di Sarajevo, unico ad aver giocato i quarti il giorno prima, parte meglio e vince il primo set 6-3, con relativa facilità. Poi, sul 4-3 Pellegrino e nessun break, Fatic accusa un problema muscolare alla schiena e richiede il “medical time-out”. Il bosniaco prova a tornare in campo ma fa solo presenza, il dolore è troppo. Pellegrino fa suo il secondo set per 6-3 e, al primo 15 del terzo, Fatic è costretto ad alzare bandiera bianca.

In serata sarà Jaume Munar a raggiungere Pellegrino all'ultimo atto: nel derby spagnolo contro il giovanissimo Daniel Rincon, “matador” del favorito Fognini ai quarti, il 26enne di Santanyi non entra in campo nel primo set – vinto 6-0 da Rincon – ma poi si riprende e, con grande solidità e attenzione, la porta fino al terzo chiudendo sul 6-1. Nell'ultimo e decisivo parziale Munar non sbaglia e - nonostante qualche bel colpo del 20enne madrileno, intervallati però da troppi errori – centra la finale con il decisivo 6-2. Il n.91 del ranking ATP arriva dunque in finale e andrà a caccia del suo nono titolo a livello Challenger.