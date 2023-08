San Marino Open: sarà Delbonis - Munar il primo quarto di finale

La sfida tra Federico Delbonis e Jaume Munar sarà il primo quarto di finale del 30° San Marino Open di tennis. Vittoria non semplicissima, quella dell'argentino ex numero 33 al mondo, che ha sconfitto Alessandro Giannessi in tre set (6-3, 5-7, 6-1) nel primo incontro di giornata, mentre Munar ha avuto vita più facile contro il connazionale Nikolas Sanchez Izquierdo, battuto in due set (6-1, 6-2) nel derby spagnolo. Di “dura battaglia” ha in effetti parlato Delbonis alla fine dell'incontro con l'italiano, dicendosi anche felice di essere per la prima volta a San Marino e ringraziando tutti per l'opportunità.

Nel video la sua intervista