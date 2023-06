Tutto facile per San Marino che in gara 1 si impone a Senago col punteggio di 20-2. Per i Titani 23 valide ottenute da 11 giocatori diversi; da segnalare il 3/3 di Lino e Ferrini e soprattutto il 5/6 con un fuoricampo di Erick Epifano. Oggi alle 15 gara 2 e in serata gara 3.