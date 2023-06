San Marino riemerge in gara 3

Buona la terza per San Marino che travolge la UnipolSai Bologna col punteggio di 13-3. Come successo il giorno precedente la gara si è aperta col fuoricampo di Batista che ha consentito ai padroni di casa di andare avanti nel punteggio. E mentre Leonora col secondo doppio della serara porta altri due punti a San Marino, c'è la base ball di Ferrini con Lino che segna il 4-0. Gara fortemente indirizzata che si chiude al quarto con 7 valide, 2 basi ball e un errore difensivo che producono un big inning da 8 punti. Sul 12-0 si gioca solo per determinare forma e punteggio, la sostanza è già tutta lì. Quattro ball a Garbella a basi piene per il 13-0 e i 3 di Bologna su Peluso per il 13-3 definitivo. San Marino torna in campo venerdì a Rho contro Senago. I lombardi hanno perso 3-0 contro Parma lanciando i ducali in vetta al Girone G con 5 vinte e 1 persa, davanti a San Marino (4-2) e Bologna (3-3). Nel girone F invece grazie alla tripletta contro Nettuno, Macerata è l'unica squadra imbattuta della poule scudetto. Prima vittoria di Godo contro Modena.