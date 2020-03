San Marino: rinviati i Campionati Europei dei Piccoli Stati di Atletica Leggera

Il presidente della Federazione Sammarinese Atletica leggera, Daniele De Luigi ha ufficializzato il rinvio dei Campionati Europei dei Piccoli Stati di Atletica Leggera, in programma a San Marino dal 4 al 6 giugno. "Speriamo di trovare una nuova data - ha aggiunto De Luigi - ma non sarà facile visti i numerosi eventi che ci saranno in calendario nei prossimi mesi"