San Marino: riprende l'attività delle bocce

L'ultima istantanea delle bocce sammarinesi era stata la vittoria della Libertas San Marino nella fase regionale del Campionato di Promozione, poi la chiusura forzata del bocciodromo. Tutto fermo – come per gli altri sport – in attesa di capire quando tornare. Tre mesi dopo ecco gli atleti di interesse nazionale Jacopo Frisoni, Stella Paoletti ed Anna Maria Ciucci – con Enrico Dall'Olmo momentaneamente assente – assieme al commissario tecnico Marco Cesini. Una liberazione, insomma.

Movimenti arrugginiti, concentrazioni e tecniche da riaffinare per una disciplina che ha sempre regalato soddisfazioni allo sport biancoazzurro. E proprio su questo si concentra il lavoro del CT anconetano. Per il momento di gare non se ne parla, con le Federazioni – italiana ed internazionale - ancora in dubbio su un'eventuale ripresa. Sia per quanto riguarda i club, sia per le nazioni.

Nel servizio l'intervista a Marco Cesini, commissario tecnico San Marino.