San Marino torna a correre: il 2 maggio c'è The Space Ten, gara sui 10 km

Sentiamo Samuele Guiducci

Con l'allentamento delle restrizioni la Repubblica torna a correre, almeno nell'accezione sportiva del termine. Domenica 2 maggio, con via alle 10, si disputerà la The Space Ten San Marino, prima gara nazionale Fidal di corsa su strada del Titano, organizzata da Track&Field e Federazione Sammarinese Atletica. La distanza è quella dei 10 km – 7 su strada e 3 su ciclabile – mentre il percorso è un inedito assoluto: partenza e arrivo a Gualdicciolo con passaggio per Chiesanuova, su un tracciato che costeggia il torrente San Marino. Circondato dal verde e, per una volta, senza i saliscendi tipici delle prove sul territorio sammarinese.









Il fatto di correre “in piano” - pendenza media dell'1/2% - rende la The Space Ten San Marino ideale per cercare un buon tempo. "Ad oggi si sono già iscritti gli atleti più forti del centro Italia - spiega il presidente della Track&Field San Marino, Samuele Guiducci - le società sportive sono molto interessate a questo evento, perché tre settimane dopo, sulla stessa distanza, ci saranno i campionati italiani, quindi la nostra gara farà da test per gli atleti più forti. In più varrà anche come Campionato Sammarinese".

Non solo The Space Ten comunque: a inizio giugno San Marino ospiterà anche i Campionati dei Piccoli Stati Europei di atletica, che contano 220 pre-iscritti provenienti da 18 Paesi.