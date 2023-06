San Marino Welcome presenta il Tavball European Tour 2023 a San Marino. Un evento che si terrà il 1° luglio presso la Cava dei Balestrieri. Tavball è il gioco-sport con il pallone che si può praticare ovunque e da chiunque, a qualsiasi età, con il tavolo omologato. Questo sport innovativo ha catturato l'attenzione di appassionati di tutto il mondo, offrendo un'esperienza sportiva coinvolgente. Tavball European Tour 2023 San Marino è il torneo che ospiterà 24 coppie provenienti da Argentina, Brasile, Germania, Svizzera, Italia e San Marino. I partecipanti si contenderanno l'ambito premio di 1200 euro in una giornata dedicata a: sport, amicizia e sana competizione. La Cava dei Balestrieri, con la sua atmosfera suggestiva e di grande impatto, sarà la cornice perfetta per questo evento emozionante. Questa location storica si fonde con la modernità del Tavball, creando un contesto unico che unisce il passato e il futuro in un'unica esperienza indimenticabile.