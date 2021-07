Risultati di grande prestigio per gli atleti sammarinesi, impegnati ai campionati Europei Under 23 di Atletica Leggera a Tallin, in Estonia. Francesco Sansovini ha stabilito il nuovo primato personale sui 100 metri con il tempo di 10.65. L'atleta sammarinese si è poi ripetuto sulla doppia distanza, correndo i 200 metri in 22.03. Nella giornata di ieri, Beatrice Berti aveva ottenuto il nuovo record sammarinese ni 400 ostacoli, con il tempo di 1.02.03.