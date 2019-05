Sempre meno plastica nelle attività sportive

Giovedì si è riunita la Commissione Nazionale Sport. L'organismo, a cui partecipano i Segretari di Stato, il Presidente e Segretario Generale del Cons, ha esaminato il progetto Federazione Sammarinese Giuoco Calcio – scuola, le attività di implementazione Legge 30 settembre 2015 n. 14 e il progetto plastica zero. In particolare per il progetto plastica zero, si stanno valutando le iniziative per limitare l’utilizzo di materiale in plastica monouso nelle attività sportive e dare concreta attuazione agli obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite con gli SDGs. La Commissione Nazionale Sport si è già riconvocata per il prossimo 1 luglio per focalizzare la propria attività su i progetti che il Comitato Olimpico Nazionale Sammarinese sta sviluppando in sinergia con il sistema sanitario nazionale.