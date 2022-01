In serie D, confermata la ripresa del campionato per il 23 gennaio con le gare dell'ultima giornata di andata. Inseriti due turni infrasettimanali il 30 marzo e il 27 aprile. Confermata la sosta del 20 marzo per il Torneo di Viareggio e quella del 17 aprile per la Pasqua. Come già stabilito, la stagione regolare si concluderà il 15 maggio.