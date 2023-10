Smoe Run 10K: trionfo per Francesco Guerra e Giovanna Selva. Bugli e Guiducci campioni sammarinesi

C'erano tutti gli ingredienti per una grande mattinata di sport. Dal meteo, in questa prima parte di ottobre eccezionale, alla location, all'organizzazione, e soprattutto, loro, i runner, professionisti e semplici amatori iscritti alla seconda edizione della Smoe Run.

Oltre 300 i concorrenti partiti puntuali alle 9.30 dalla piazza dll'Outlet di San Marino. Partenza dalla stessa base per entrambe le distanze, i 5 Km, un giro del percorso, e 10 Km, due giri del percorso. 14 minuti e 57 secondi alla media di 2 minuti e 59 al chilometro per completare la distanza dei 5 per l'atleta delle Fiamme Gialle Federico Riva, il diciottenne si è messo alle spalle Riccardo Tamassia 15:04 della Trevisatletica e Alberto Della Pasqua 15:09 della Dinamo Running. Altra diciottenne prima al traguardo sulla stessa distanza. Si tratta di Nausica Barberini un ottimo 18:20 per lei, davanti ad Elena Borghesi 18:25 e Sarah Ceccolini 18.59.

Non ha tradito le attese il campione italiano Under 23 Francesco Guerra. Il romano portacolori del Centro Sportivo Carabinieri di Bologna, otto maglie azzurre in curriculum, ha mandato un segnale di grande forma in occasione del “Giro al Sas” di sabato scorso a Trento, quando è giunto quinto a pochi secondi dal numero uno del mezzofondo italiano, Yeman Crippa, la conferma del suo ottimo momento a San Marino sulla 10 chilometri. Guerra ha chiuso in 29:35, media 2.57, trionfando davanti al favorito il keniano Rogers Mayo.

Il vincitore della prima edizione della Smoe Run anche se, sulla distanza dei 5, ha pagato un ritardo di 40 secondi. Terzo l'altro keniano Ishmael Kalale, i tre hanno fatto letteralmente il vuoto. Al quarto posto Lorenzo Bugli. Il campione sammarinese ha completato la distanza in 33.18. E anche tra le donne non ci sono state grandi sorpresa. Prima con un enorme distacco la 23enne di Domodossola Giovanna Selva, l'atleta ha completato la 10Km in 33 minuti e 38 secondi, staccando di ben 4 minuti la forlivese Anna Spagnoli e di 7 Chiara Camporesi. Anche qui al quarto posto la runner biancoazzurra Chiara Guiducci 43.48 per lei un tempo che le consente di pregiarsi del titolo di campione sammarinese.