Solidarietà: dalla Federazione Sammarinese Nuoto un aiuto per ISS e Protezione Civile

La Federazione Sammarinese Nuoto esprimere la propria vicinanza e solidarietà alle Autorità, agli enti ed agli operatori che si stanno adoperando senza sosta alcuna per combattere ed arginare la diffusione del virus COVID-19. In un momento così difficile per la comunità sammarinese, la FSN si è unita agli sforzi di tutti e ha deciso di dare il proprio contributo, dirottando le proprie risorse in favore dell’Istituto per la Sicurezza Sociale e della Protezione Civile Sammarinese. "Come nello sport, aiutandoci e sostenendoci a vicenda, rimanendo uniti verso un obiettivo comune, riusciremo a superare questa grave emergenza", scrive la Federazione.