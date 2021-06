Spettacolo agli "Italian Roller Games": oltre 40 sul Titano

Italian Roller Games

È tra i 40 grandi eventi sportivi promossi dalla Regione Emilia Romagna in questo 2021 e lo spettacolo non è certamente mancato nemmeno sul tracciato bello e impegnativo di San Marino. I campionati italiani di downhill e skateboard downhill – chiamati “Italian Roller Games” - sono stati organizzati dalla Federazione Italiana Roller Sports con l'importante collaborazione di quella Sammarinese. Un mese in Riviera – Ravenna e Senigallia gli estremi – passando pure per San Marino, appunto. Da Via Montalbo a Strada Prima Gualdaria di Monte Cerreto: questo il percorso che oltre 40 partecipanti hanno dovuto affrontare, dandosi battaglia in diverse categorie per un vero e proprio festival di sport e divertimento.









Tra gli uomini successo per Renato Pennuti davanti a Tussetto e Ferrari mentre, nel femminile, la vittoria è andata a Martina Paciolla con Dalla Vecchia e Barrel a farle compagnia sugli altri gradini del podio. Pennuti, invece, si è ripetuto anche per la categoria “Inline Cross” con D'Orlando secondo e Gumanita terzo mentre, tra le donne, la migliore è stata Dalla Vecchia che ha preceduto Delbò e Barrel. Ultima, ma non per importanza, la staffetta vinta dalla squadra Inline 360 Milano con Angelo Vecchi, Arianna Barrel e Tiziano Ferrari. Argento alla Piaceskaters di Piacenza, bronzo alla Inline Valsusa Torino.