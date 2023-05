Subito davanti Perilli e Berti

La squadra di tiro a volo fa il suo esordio e la fa da protagonista. La prima giornata della squadra biancoazzurra è di grande spessore. I primi 75 piattelli maltesi mandano segnali incoraggianti. Alessandra Perilli è la prima a scendere in pedana. La medaglia di bronzo di Tokyo parte con 25/25 nella prima serie. Sono 23 i piattelli centrali al secondo giro, per poi chiudere la prima giornata con un altro 25. Un totale di 73 su 75. Alle spalle della tiratrice sammarinese la lussemburghese Bidoli con 69, poi la cipriota Ierdis a 67.

Malta segna anche il debutto di Martina Tonini. Classe 2001, la giovane tiratrice sammarinese rappresenta il futuro della disciplina. Ai Giochi parte con 56/75. Con la terza serie in crescendo, con 20/25. In crescendo la giornata di Gianmarco Berti. L'argento di Tokyo nel mixed team con Alessandra Perilli, parte con un 23/25, con una tribuna tutta a fare il tifo per il padrone di casa Galea. Allora Berti si carica e nella seconda serie risponde con 25/25, risultato bissato nella terza.

Il sammarinese chiude con 73/75 al primo posto, anche perché Galea sbaglia due piattelli al terzo giro. Il lussemburghese Sosa è terzo con 72. Gara equilibrata, nella quale spicca il quinto posto di Alfio Tomassoni. La medaglia d'oro di Cipro 2009, torna ai giochi e si presenta con un doppio 24 diviso da un 22.