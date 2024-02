Sul Titano lo stage di Muay Thai con Nico Carrillo

Oltre 80 i partecipanti allo stage del grande campione One champhionship Nico ‘’king of The north ‘’ Carrillo. Evento che ha visto la presenza di atleti da tutta la regioni. Il protagonista di giornata ha eseguito uno stage tecnico/tattico curando ogni dettaglio per mostrare la tecnica e le strategie di attacco a tutti i presenti. Un'iniziativa promossa dalla kick boxing Edera Forlì del maestro Massimo Mariani e dalla Gtr Fight Team di San Marino di Roberto Gheorghita. All'evento ha partecipato anche il presidente federale Maurizio Mazza.