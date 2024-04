Taekwondo San Marino verso il 2° European Small Countries Championships

7^ gara stagionale per i ragazzi del Club Taekwondo San Marino che dovranno affrontare il 2° European Small Countries Championships 2024 a Tallinn i prossimi 23-24 Aprile. Saranno presenti ben 13 Stati: Andorra, Cyprus, Estonia, Faroe Islands, Iceland, Isle of Man, Kosovo, Latvia, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, San Marino e Vatican City.

Un’altra competizione G-1 per i Senior ed E-1 per gli junior che vedrà schierati per San Marino 7 atleti: quattro Senior Michele Ceccaroni, Stefano Crescentini, Samuel Tarini e Michele Mezzanotte, mentre per gli Junior scenderanno in tre sul campo di gara: Thomas Albani, Federico Amati e Achille Tentoni.

Sarà una nuova occasione per dimostrare il livello raggiunto in campo internazionale dai nostri atleti e un bellissimo avvicinamento all’European Senior Championships 2024 a Belgrado, seguito dall’Argentina Open World Taekwondo e, per concludere, il primo semestre dell’anno, il San Marino Open 2024 al Multieventi Sport Domus di Serravalle.