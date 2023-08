Tambeach, Forcellini e Censoni campioni italiani nel misto

Le voci di William Forcellini e Isa Censoni

C'è una San Marino tricolore che non ti aspetti, quella del Tambeach. Ossia il tamburello sulla spiaggia, con palla e campo da beach tennis e rete un po' più alta, disciplina nata in Italia, in espansione a livello internazionale e che sul Titano si pratica da tre anni. Sufficienti per portare a casa lo scudetto ai campionati italiani 2023, dove la coppia biancazzurra William Forcellini-Isa Censoni si è imposta nel misto. Superate le qualificazioni centroitaliche, nella fase finale di Giulianova Forcellini e Censoni si sono aggiudicati il titolo grazie al successo per 12-9 nell'ultimo atto contro la coppia del Palabeach Catania, Alessandro Marletta e Claudia Bianca.

"È stata un po' una vittoria a sorpresa - sottolinea Censoni - sapevamo di partire un po' in sordina rispetto ai siciliani e alle squadre del nord. Nella prima giornata ci sentivamo abbastanza bene e abbiamo capito che era fattibile e una volta in finale ce l'abbiamo messa tutta".

"È arrivata un po' inaspettata - le fa eco Forcellini - in Italia la realtà del tambeach è molto presente in Sicilia, dove ci giocano già dal dopoguerra, e sono molto forti, così come al nord. È un punto di partenza, perché ci ha dato risalto nazionale, e un trampolino di lancio: nel 2027 il tambeach sarà ai Giochi del Mediterraneo e il nostro obiettivo è arrivare pronti a questa manifestazione per vincere una medaglia. Abbiamo un movimento non tanto ampio ma da quest'anno saremo a Sportinfiera: vogliamo incrementare il numero dei praticanti, soprattutto dei giovani".

Sentiamo William Forcellini e Isa Censoni