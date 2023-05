Tennis: Alletti combatte ma esce al primo turno

Ci ha provato, ha lottato ma non é bastato. Silvia Alletti esce al primo turno nel singolare femminile di tennis dopo una bella battaglia con la lussemburghese Marie Weckerle. Due set a zero per l’avversaria che però nel primo set subisce il rovescio della giovanissima tennista sammarinese, all’esordio nei Giochi dei Piccoli Stati. Alletti arriva fino al tie-break e se la gioca fino ai vantaggi ma alla fine é costretta a cedere 7-6. Il secondo parziale termina 6-4 per Weckerle che va avanti mentre Silvia guarda con ottimismo già alla prossima edizione.



Nel servizio le parole di Silvia Alletti, Tennis Malta 2023