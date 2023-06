Tennis: San Marino alla Billie Jean King Cup

È entrata nel vivo l’avventura della squadra biancazzurra nella Billie Jean King Cup. Le sammarinesi, guidate dal tecnico Alice Balducci, sono impegnate a Skopje (Macedonia del Nord) nelle sfide del Gruppo III Europa. All’esordio, le Titane hanno ceduto contro Cipro. Giorgia Benedettini e Silvia Alletti sono scese in campo per i singolari, mentre Alletti e Talita Giardi hanno affrontato il doppio. Contro l’Armenia, le biancazzurre hanno conquistato il primo punto internazionale aggiudicandosi il doppio. Match combattuto quello contro Gevorkian – Ghazaryan, che ha visto Giorgia Benedettini e Talita Giardi imporsi per 7-5 7-5.

Nei singoli, la Giardi ha ceduto per 6-0 6-1 contro Irena Muradyan, mentre Silvia Alletti, dopo un primo set che la vedeva avanti sul 5-3, ha perso per 7-6 (3) 6-3 contro Arevik Tumanyan. Domani le biancazzurre sfideranno il Montenegro.