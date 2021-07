Tennis Tavolo: prime partite per San Marino in Croazia

Sono entrati nel vivo i Campionati Europei di tennis tavolo per la squadra sammarinese, che esce sconfitto come da pronostico nei mach contro Romania e Grecia con Mattias Mongiusti competitivo contro la Grecia, partita persa 3-2 contro il numero 1 greco, poi in serata grande prestazione di squadra contro Malta e importante vittoria per 3-1 con Mattias Mongiusti capace di vincere i suoi due incontri per 3:0, Andrea Morri che opposto al numero 1 maltese vince il suo mach in rimonta sotto e si impone per 3:2, ottima prestazione anche di Lorenzo Piergiovanni che al suo esordio in campo internazionale ha portato al quinto decisivo set il suo avversario maltese.