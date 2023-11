Tennis Tavolo U12, al Multieventi il Trofeo Transalpino/Coppa del Mediterraneo

38 anni dopo l'Euro Top12, sul Titano torna a disputarsi la fase finale di un torneo internazionale di Tennistavolo. Due in realtà, perché quello che si terrà al Multieventi questo fine settimana (1-3 dicembre) varrà sia come 31ª edizione del Trofeo Transalpino che come Coppa del Mediterraneo 2023. Evento organizzato dalla Federazione sammarinese e quella italiana, il cui presidente è anche a capo dell'Unione Mediterranea Tennis Tavolo.

Il torneo, dedicato agli U12, prevede tre tabelloni, per i singolari, maschile e femminile, e per le squadre miste: venerdì e sabato i gironi, domenica mattina le finali. In gara un centinaio di atleti, da 10 Paesi: Grecia, Inghilterra, Libano, Lettonia Spagna, Ungheria, Marocco, Malta e ovviamente Italia, con due atleti per ogni comitato regionale presente, e San Marino.

"La squadra di San Marino - spiega il tecnico della federazione Claudio Stefanelli - è formata da quello che attualmente è il nostro miglior giovane, Pietro Bologna, n°6 d'Italia nella sua categoria U13. Sarà in coppia con Loris Ceccoli, che sta attorno al 20° posto nelle classifiche nazionali. Nel mixed team abbiamo un accordo con Alice Borsani, giocatrice ligure n°3 d'Italia negli U13. Non avendo spazio nella sua regione, dove c'è anche la n°1, ha accettato di giocare con noi, per un mixed team che reputo di buon livello. Ci sono Paesi importanti come Grecia, Ungheria e Inghilterra, quindi le medaglie sono difficili. Cerchiamo di fare bella figura, anche perché Pietro l'anno scorso è arrivato 12° nel singolo, nell'edizione di Biella. Anche nella gara a squadre dipenderà dal sorteggio, possiamo puntare anche ai primi 8 posti".

La presentazione del torneo – cui è stata dedicata anche una cartolina - è stata anche l'occasione per celebrare i 40 anni della società Juvenes e i 42 della Federazione: gare, atleti e successi raccontati in 40° Tennistavolo, che riassume questi 4 decenni e un po' del pongismo biancazzurro.