TennisTavolo, torneo U12: al via la gara a squadre

Al Multieventi il torneo internazionale di Tennis Tavolo

È un Multieventi gremito quello che sta ospitando, in questi giorni, il torneo internazionale di Tennis Tavolo riservato agli Under 12. La manifestazione, valida sia come 31^ edizione del Trofeo Transalpino che come 2^ della Coppa del Mediterraneo, è entrata nel vivo con la prima giornata dedicata alle gare a squadre. Prima la fase a gironi, poi gli ottavi di finale. Sono ben 27 le formazioni presenti: oltre a San Marino ci sono anche Grecia, Inghilterra, Libano, Lettonia, Spagna, Ungheria, Marocco, Malta e Italia con due atleti per ogni comitato regionale presente.

I biancazzurri, guidati dal tecnico della federazione Claudio Stefanelli, sono stati inseriti in un raggruppamento a 3 con Libano e Sardegna. Per ogni sfida si giocano 3 partite: un singolo maschile, uno femminile e il doppio misto. Agli ottavi accedono le prime due di ogni girone. Per San Marino c'è Pietro Bologna, n.6 del ranking italiano nella sua categoria, e Alice Borsani, giocatrice “prestata” dalla Liguria e tra le primissime in classifica. In squadra presente anche Loris Ceccoli come riserva. Come detto, in serata si delineerà il quadro dei quarti di finale. Nella giornata di sabato si prosegue con le gare a squadre e, nel pomeriggio, inizierà il tabellone individuale con il Round Robin. Finali in programma domenica mattina, a seguire le premiazioni.