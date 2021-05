The Space Ten San Marino a D'Onofrio in 31.08. Prima donna Simona Santini

SRV_SPACE_TEN

450 al via di una gara marchiata fidal, dove il primo obiettivo centrato è semplicemente quello di vedere runner in gara. Vince la libertà di correre, viva lo sport e l'agonismo. 10 km per maratoneti di questo livello sono poco più di un allenamento, percorso significativo, panoramico, non del tutto pianeggiante. Daniele D'Onofrio del G.S Fiamme Oro Padova chiude in 31.08, davanti a Nicholas De Nicolò della Dinamo Sport con 22 secondi di ritardo. Al terzo posto Giacomo Pensalfini dell'Edera ATL Forlì in 31.32.









Prima delle donne Simona Santini con l'ottimo tempo di 36.51, davanti a Caterina Mangolini e Chiara Giachi. Gara nella gara il campionato sammarinese su strada con Michele Agostini (GPA San Marino) 25° tempo per lui in generale primo dei sammarinesi in 34.35. Al secondo posto Diego Amadio, terzo Ilie Laurentiu. Nelle donne domina Chiara Guiducci della Track&Field campionessa sammarinese in 44.49. Seconda Roberta Monaldini (GPA San Marino) sul podio con la figlia, terza Mirella Andreini (GPA San Marino) . Vincitore indiscusso della The Space Ten Egidio Pieri, 80 anni compiuti in gennaio alla media di poco più di 5 minuti e 30 al chilometro. Chapeau. Trionfo per l'organizzazione capace prestando massima attenzione a tutti i protocolli di allestire in tre settimane una macchina organizzativa perfetta.