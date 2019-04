Titano XCO: il sogno è il Mondiale a San Marino

Nella conferenza stampa di presentazione dell'edizione 2019 della Titano XCO si è parlato anche di futuro. E' concreto il progetto di portare il mondiale MTB a San Marino come ha confermato il Segretario Marco Podeschi. Soddisfazione per il presidente del Cons Gian Primo Giardi per un evento che conferma le capacità organizzative delle federazioni sportive sammarinesi. Sul Titano i grandi nomi della MTB come Nino Schurter e Gerhard Kerschbaumer, per partecipare a una gara che ha guadagnato la categoria C1.