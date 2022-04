Trasferta emiliana per il San Marino Baseball

È il quinto weekend dedicato alla prima fase e i Titani affronteranno la seconda della classe del girone C, Modena (gara1 alle 15, gara2 alle 19.30). Il ruolino di marcia di San Marino racconta di 8 vittorie in altrettanti incontri, quello di Modena di 6 in 7 partite (da recuperare una gara coi Falcons). L’unico ko è arrivato col Longbridge. Nel box di battuta avversario occhio a Russo (321, 8 pbc), Corbino (294) e Infante (259). Sul monte sempre partente Erik Soto, che ha vinto tutte le sue partite (4) con una media punti subiti eccellente (1.52) e 25 strikeout in 23.2 inning. Tra i sammarinesi mancherà Erik Epifano per un problema al polso verificatosi nell’ultimo weekend.